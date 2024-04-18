Крупинова (Неизвестно) Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупинова (Неизвестно) Степанида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1931

Сын: Крупинов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Крупинов Михаил Степанович

Адвокатовка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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