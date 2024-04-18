Крупинова (Неизвестно) Степанида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1931
Сын: Крупинов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Крупинов Михаил Степанович
Адвокатовка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно