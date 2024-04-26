Щитаев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щитаев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щитаев Неизвестно Иванович

Мать ребёнка: Щитаева (Меринова) Неизвестно Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щитаева (Меринова) Неизвестно Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Щитаев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Щитаева (Меринова) Неизвестно Ивановна

Лысые Горы, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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