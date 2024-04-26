Щитаев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щитаев Неизвестно Иванович
Мать ребёнка: Щитаева (Меринова) Неизвестно Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Щитаева (Меринова) Неизвестно Ивановна
Лысые Горы, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно