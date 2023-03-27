Зубко (Полищук) Степанида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Багула Мария Осиповна
Отец ребёнка: Зубко Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
16.06.1905
Дочь: Юзик Осиповна Иосифовна
Отец ребёнка: Зубко Осип Яковлевич
Будичаны, Житомирська область
Смерть
1933