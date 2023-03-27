Зубко (Полищук) Степанида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубко (Полищук) Степанида Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Багула Мария Осиповна

Отец ребёнка: Зубко Осип Яковлевич

Рождение ребёнка
16.06.1905

Дочь: Юзик Осиповна Иосифовна

Отец ребёнка: Зубко Осип Яковлевич

Будичаны, Житомирська область
Смерть
1933
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