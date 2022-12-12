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Чумичкина Февронья Федоровна

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Место рождения

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.06.1906

Дата смерти

29.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1906

Отец: Федор

Мать: не указана

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Макеева Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
14.10.1931

Дочь: Вахтина Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумичкин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
29.02.1984
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Воронежская обл. г.Воронеж Лесное кладбище 13кв
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