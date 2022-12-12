Чумичкина Февронья Федоровна
Место рождения
Дата рождения20.06.1906
Дата смерти29.02.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1906
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Макеева Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
14.10.1931
Дочь: Вахтина Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумичкин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
29.02.1984
Похороны
Неизвестно
Воронежская обл. г.Воронеж Лесное кладбище 13кв