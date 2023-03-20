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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Надеждина Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Кармазин (карамзин) Степан
Братки, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибановская Анна Степановна
Отец ребёнка: Кармазин (карамзин) Степан