Габдалбашарова Газима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1911
Сын: Галиуллин Хабибулла
Отец ребёнка: Мухтаруллин Минне-Галиулла
Рождение ребёнка
20.12.1913
Сын: Галиуллин Хамидулла
Отец ребёнка: Мухтаруллин Минне-Галиулла
Рождение ребёнка
10.03.1916
Сын: Галиуллин Хисматулла
Отец ребёнка: Мухтаруллин Минне-Галиулла
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно