Габдалбашарова Газима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдалбашарова Газима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1911

Сын: Галиуллин Хабибулла

Отец ребёнка: Мухтаруллин Минне-Галиулла

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1913

Сын: Галиуллин Хамидулла

Отец ребёнка: Мухтаруллин Минне-Галиулла

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1916

Сын: Галиуллин Хисматулла

Отец ребёнка: Мухтаруллин Минне-Галиулла

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухтаруллин Минне-Галиулла

Смерть
Неизвестно
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