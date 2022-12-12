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Трунин Василий Никитин

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Место рождения

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

20.03.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1846

Отец: Трунин Никита Иванов

Мать: Трунина Анисья Афанасьева

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1877

Сын: Трунин Александр Васильев

Мать ребёнка: Трунина Евдокия Львова

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1880

Сын: Трунин Семен Васильев

Мать ребёнка: Трунина Евдокия Львова

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Трунин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Трунина Евдокия Львова

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1889

Сын: Трунин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Трунина Евдокия Львова

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трунина Евдокия Львова

Смерть
Неизвестно
Ленинградская обл., дер. Антропшино
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