Трунин Василий Никитин
Место рождения
Дата рождения20.03.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1846
Отец: Трунин Никита Иванов
Рождение ребёнка
20.10.1877
Сын: Трунин Александр Васильев
Мать ребёнка: Трунина Евдокия Львова
Рождение ребёнка
27.01.1880
Мать ребёнка: Трунина Евдокия Львова
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Трунина Евдокия Львова
Рождение ребёнка
18.02.1889
Сын: Трунин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Трунина Евдокия Львова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трунина Евдокия Львова
Смерть
Неизвестно
Ленинградская обл., дер. Антропшино