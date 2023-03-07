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Бабин Семен Харлампиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1823

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Бабин Харлампий Осипов

Мать: Бабина Сиклитикия Аникина

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1823
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