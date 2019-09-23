Величко (Мартысюк) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величко (Мартысюк) Евгения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1937

Дата смерти

23.09.2019

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1937

Отец: Мартысюк Александр Павлович

Мать: Мартысюк (Кендысь) Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.09.2019

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