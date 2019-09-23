Величко (Мартысюк) Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1937
Дата смерти23.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.09.2019