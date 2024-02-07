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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Элла Анатольевна
Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Роберт Анатольевич
Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Володя Анатольевич
Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Егорович