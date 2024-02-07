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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Элла Анатольевна

Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Роберт Анатольевич

Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Володя Анатольевич

Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Егорович

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