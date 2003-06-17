Богданов Залалетдин Ямалетдинович
Место рождения
Дата рождения29.08.1919
Дата смерти17.06.2003
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1919
Рождение ребёнка
07.01.1950
Сын: Богданов Ахат Заллалетдинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.1957
Сын: Богданов Асхат
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай р.Башкортостан
Военная награда
Неизвестно
Богданов Залалетдин Ямалетдинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1919 Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Бури-Казган. Юбилейная картотека
Смерть
17.06.2003