Мосиенко Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосиенко Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.2023

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2023

Отец: Мосиенко Андрей Николаевич

Мать: Малыгина Елена

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