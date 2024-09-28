Кузнецов Дмитрий Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1784 ст.
Отец: Кузнецов Матвей
Мать: не указана
в МК 1831 ему 47 лет, он сочетается вторым браком с вдовой
Бракосочетание
11.10.1831 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/3d3fa93c-618a-4cab-a8cf-4a622118b155/71?center=909+1580 Дмитрий Матвеев Кузнецов сочетался вторым браком с вдовой Феодорой Козминой Денисовой восприемники Егор Федото... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1832 ст.
Сын: Кузнецов Андриан Дмитриевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Денисова) Феодора Козмина
восприемник Афанасий Матвеев кузнецов https://yandex.ru/archive/catalog/d0627a1b-9dae-4f0f-865e-cd44631e4a4e/33 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1129, стр. 33 Метрические ... Показать все
Смерть
Неизвестно