Аскерханов Руслан Заиханови — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскерханов Руслан Заиханови

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1982

Отец: Аскерханов Заирхан Умаханович

Мать: Терекмурзаева Зара Сайдалиевна

Рождение ребёнка
08.09.2007

Сын: Аскерханов Тимур Русланови

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.2019

Сын: Аскерханов Назар Русланович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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