Алисина (Рогачёва) Акилина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алисина (Рогачёва) Акилина Сергеева

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Рогачёв Сергей Петров

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
03.07.1866 ст.

Муж: Алисин Константин Дмитриев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1873 ст.

Сын: Алисин Фёдор Константинович

Отец ребёнка: Алисин Константин Дмитриев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.04.1875 ст.

Сын: Алисин Георгий Константинович

Отец ребёнка: Алисин Константин Дмитриев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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