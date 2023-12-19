Алисина (Рогачёва) Акилина Сергеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Рогачёв Сергей Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1866 ст.
Рождение ребёнка
14.02.1873 ст.
Сын: Алисин Фёдор Константинович
Отец ребёнка: Алисин Константин Дмитриев
Рождение ребёнка
16.04.1875 ст.
Сын: Алисин Георгий Константинович
Отец ребёнка: Алисин Константин Дмитриев
Смерть
Неизвестно