Рыбинцева (Саврасова) Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти01.01.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1874 ст.
ф135 оп78 д1056 1874г запись 21 23.01.1874 пятигорский 2-й гильдии купеческий сын Егор Никитин Рыбинцев второй брак 38 лет Калужской губернии Тарусского уезда деревни Пименовой крестьянка Пелагея Иван... Показать все
Рождение ребёнка
26.09.1874 ст.
Дочь: Надежда Георгиева
Отец ребёнка: Рыбинцев Георгий Никитич
Фонд135 оп78 д1056 1874г Спасский собор запись 141 Надежда рождена 26.09.1874/крещена Пятигорский 2-й гильдии купеческий сын Егор Никитич Рыбинцев и Пелагея Ивановна Восприемники: Максим Космин Котов ... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1876 ст.
Сын: Рыбинцев Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Рыбинцев Георгий Никитич
Фонд135 оп78 д1058 1876г Спасский собор запись 151 Николай рожден 05.08.1876/крещен Пятигорский 2-й гильдии купец Георгий Никитич Рыбинцев и Пелагея Ивановна Восприемники: Михаил Иванович Сухаревич и ... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1879 ст.
Сын: Рыбинцев Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Рыбинцев Георгий Никитич
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
ф135 оп78 д1061 1879г Спасский собор запись 37 рожден 14 февраля/20 февраля крещен Алексей пятигорский 2-й гильдии купец Георгий Никитин Рыбинцев и законная жена его Пелагия Иванова оба правосл. Воспр... Показать все
Рождение ребёнка
1882 ст.
Отец ребёнка: Рыбинцев Георгий Никитич
Рождение ребёнка
13.04.1883 ст.
Дочь: Рыбинцева Александра Георгиева
Отец ребёнка: Рыбинцев Георгий Никитич
фонд135 оп78 д1064 1883г Спасский собор запись 89 рождена 13.04.1883/крещена 21.04.1883 Пятигорский городской глава 2-й гильдии купец Георгий Никитич Рыбинцев и Пелагея Ивановна Восприемники: пятиг.ма... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1885 ст.
Сын: Рыбинцев Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Рыбинцев Георгий Никитич
Фонд135 оп78 д1066 1885г Спасский собор запись 171 Владимир рожден 10.07.1885/крещен Пятигорский 2-й гильдии купец Георгий Никитич Рыбинцев и Пелагея Ивановна Восприемники: Михаил Иванович Сухаревич и... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1887 ст.
Сын: Рыбинцев Павел (Петр) Георгиевич
Отец ребёнка: Рыбинцев Георгий Никитич
Ф135 оп78 д1068 1887г Спасский собор запись 288 рожден 16.12/крещен... Павел пятигорский 2-й гильдии купец Георгий Никитин Рыбинцев и законная жена его Пелагия Иванова оба правосл. Восприемники: Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1892 ст.
Сын: Рыбинцев Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Рыбинцев Георгий Никитич
Фонд135 оп78 д1072 1892г Спасский собор запись 15 Григорий рожден 09.01.1892/крещен Пятигорский 2-й гильдии купец Георгий Никитич Рыбинцев и Пелагея Ивановна Восприемники: Григорий Михайлович Бахмутов... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1893 ст.
Сын: Рыбинцев Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Рыбинцев Георгий Никитич
Фонд135 оп78 д1073 1893г Спасский собор запись 205 Дмитрий рожден 16.10.1893/крещен Пятигорский 2-й гильдии купец Георгий Никитич Рыбинцев и Пелагея Ивановна Восприемники: Федор Гаврилович Ямщиков и Ж... Показать все
Смерть
01.01.1913 ст.
Причина смерти: От паралича сердца | Ф135 оп78 д1093 1913г Спасский собор Запись № 3 01.01 умерла/ 03.01 погребена Вдова Пятиг. купца Пелагея Иоаннова Рыбинцева в 62 года От паралича сердца