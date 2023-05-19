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Колпаков Вадим Вадимович
Колпаков Вадим Вадимович
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Место рождения
Уссурийск
, Уссурийский, Приморский край
Дата рождения
15.04.1990
Пол
Мужской
Отец
Колпаков Вадим Валерьевич
1969 г.р.
Мать
Колпакова (Парфулина) Юлия Борисовна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1990
Отец:
Колпаков Вадим Валерьевич
Мать:
Колпакова Юлия Борисовна
Уссурийск
, Уссурийский, Приморский край
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