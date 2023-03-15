Филякова Мария Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1911
Дочь: Вера Васильева
Отец ребёнка: Филяков Василий Савватеев
Рождение ребёнка
08.02.1917
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Филяков Василий Савватеев
Рождение ребёнка
24.11.1918
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Филяков Василий Савватеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно