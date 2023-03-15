Филякова Мария Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филякова Мария Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1911

Дочь: Вера Васильева

Отец ребёнка: Филяков Василий Савватеев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.02.1917

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Филяков Василий Савватеев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.11.1918

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Филяков Василий Савватеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филяков Василий Савватеев

Смерть
Неизвестно
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