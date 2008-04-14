Морозов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Морозов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Морозова Марина

д. Русская Биляморь-г. Горький
Рождение ребёнка
30.08.1926

Дочь: Щелчкова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Морозова Марина

Рождение ребёнка
22.05.1930

Дочь: Никулина Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Морозова Марина

д. Русская Биляморь-г. Тольятти
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Марина

Смерть
Неизвестно
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