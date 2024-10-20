Недосугова Мария Федоровна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Недосугова Мария Федоровна

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Федор

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Nedosugov Vasiliy

Отец ребёнка: Недосугов Яков Акимович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Yurina (Nedosugova) Klavdia

Отец ребёнка: Недосугов Яков Акимович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Недосугов Павел

Отец ребёнка: Недосугов Яков Акимович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Moskvina (Nedosugova) Zinaida

Отец ребёнка: Недосугов Яков Акимович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Недосугов Игнатий

Отец ребёнка: Недосугов Яков Акимович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Недосугов Геннадий

Отец ребёнка: Недосугов Яков Акимович

Рождение ребёнка
Около 18.08.1915

Дочь: Юркевич (Недосугова) Нонна Яковлевна

Отец ребёнка: Недосугов Яков Акимович

Маячное, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1959
Маячное, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Икряное

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