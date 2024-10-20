Недосугова Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Nedosugov Vasiliy
Отец ребёнка: Недосугов Яков Акимович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Yurina (Nedosugova) Klavdia
Отец ребёнка: Недосугов Яков Акимович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Недосугов Павел
Отец ребёнка: Недосугов Яков Акимович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Moskvina (Nedosugova) Zinaida
Отец ребёнка: Недосугов Яков Акимович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Недосугов Игнатий
Отец ребёнка: Недосугов Яков Акимович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Недосугов Геннадий
Отец ребёнка: Недосугов Яков Акимович
Рождение ребёнка
Около 18.08.1915
Дочь: Юркевич (Недосугова) Нонна Яковлевна
Отец ребёнка: Недосугов Яков Акимович
Смерть
1959
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Икряное