Быкова (Холопова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Холопова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1928 и 1929

Сын: Быков Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Быков Афанасий Афанасьевич

Зобово, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.05.1931

Сын: Быков Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Быков Афанасий Афанасьевич

Зобово, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Афанасий Афанасьевич

Смерть
1963
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