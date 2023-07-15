Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.01.1799 ст.
Рождение ребёнка
1808
Сын: Данильичев Краснов Николай Данилович
Отец ребёнка: Краснов Данил Семенович
Рождение ребёнка
24.05.1814 ст.
Сын: Данильичев Краснов Никита Данилович
Отец ребёнка: Краснов Данил Семенович
Смерть
Неизвестно