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Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1799 ст.

Муж: Краснов Данил Семенович

Комаровка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Данильичев Краснов Николай Данилович

Отец ребёнка: Краснов Данил Семенович

Комаровка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1814 ст.

Сын: Данильичев Краснов Никита Данилович

Отец ребёнка: Краснов Данил Семенович

Комаровка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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