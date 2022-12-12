Карягин Михаил Анисимович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Карягин Анисим Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Карягин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Карягина Екатерина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1779
66 семья в исповедках 1779 года в Черепково 66 семья в исповедках 1750 года в Черепково в исповедке 1753 года 30 семья