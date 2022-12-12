Карягин Михаил Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карягин Михаил Анисимович

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Место рождения

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1779

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Карягин Анисим Савельевич

Мать: не указана

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1753

Сын: Карягин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Карягина Екатерина Семеновна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карягина Екатерина Семеновна

Смерть
После 1779
66 семья в исповедках 1779 года в Черепково 66 семья в исповедках 1750 года в Черепково в исповедке 1753 года 30 семья
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