van Gavere Liedekerke Breda Raso — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvan Gavere Liedekerke Breda Raso

van Gavere Liedekerke Breda Raso

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1235 и 1245

Дата смерти

Около 23.11.1307

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1247 г.р.

Дети

Около 1271 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1235 и 1245

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.02.1263

Жена: Beatrijs

Рождение ребёнка
Около 1271

Сын: Van Gavere Diederik

Мать ребёнка: Beatrijs

Работа или профессия
Неизвестно
Heer van 'Orcheghem&Morhem'
Похороны
1303
Kerk
Смерть
Около 23.11.1307
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close