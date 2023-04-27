van Gavere Liedekerke Breda Raso
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1235 и 1245
Дата смертиОколо 23.11.1307
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1235 и 1245
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.02.1263
Жена: Beatrijs
Рождение ребёнка
Около 1271
Сын: Van Gavere Diederik
Мать ребёнка: Beatrijs
Работа или профессия
Неизвестно
Heer van 'Orcheghem&Morhem'
Похороны
1303
Kerk
Смерть
Около 23.11.1307