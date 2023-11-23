Николай Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Николай Алексеевич (1727 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Бабурина Даниловского уезда. Жена его Агриппина Кузьминична (1730-?), дочь священника Кузьмы Яковлевича. Дети:... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Кузьмина
Рождение ребёнка
1763
Сын: Лавр Николаев
Мать ребёнка: Агриппина Кузьмина
Рождение ребёнка
1765
Сын: Яков Николаев
Мать ребёнка: Агриппина Кузьмина
Яков Николаевич (ок. 1765 - 1819) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Николая Алексеевича. Служил священником в том же селе. Жена его Евдокия Васильевна (?-1822). Дети: Иоанн, ... Показать все
Смерть
Неизвестно