Николай Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Николай Алексеевич (1727 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Бабурина Даниловского уезда. Жена его Агриппина Кузьминична (1730-?), дочь священника Кузьмы Яковлевича. Дети:... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Кузьмина

Рождение ребёнка
1763

Сын: Лавр Николаев

Мать ребёнка: Агриппина Кузьмина

Рождение ребёнка
1765

Сын: Яков Николаев

Мать ребёнка: Агриппина Кузьмина

Яков Николаевич (ок. 1765 - 1819) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Николая Алексеевича. Служил священником в том же селе. Жена его Евдокия Васильевна (?-1822). Дети: Иоанн, ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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