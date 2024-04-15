Тузов Михайло Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Тузов Александр Кондратьевич
Мать: Тузова Марья
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Тузова Катерина Алексеевна
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: Акулина Михайловна
Мать ребёнка: Тузова Катерина Алексеевна
Место жительства
С 1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Место жительства
До 1852
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно