Тузов Михайло Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТузов Михайло Александрович

Тузов Михайло Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Тузов Александр Кондратьевич

Мать: Тузова Марья

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Тузова Катерина Алексеевна

Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: Акулина Михайловна

Мать ребёнка: Тузова Катерина Алексеевна

Место жительства
С 1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тузова Катерина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close