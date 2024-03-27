Ситников Анкиндин Алексеевич
Место рожденияд. Виноградово, Корниловский с/с.
Дата рождения1898
Дата смерти16.09.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Ситников Акиндин Алексеевич (1898 - 16.09.1944) д. Виноградово, Корниловский с/с. Чл. ВКП(б). Призван в РККА В.-Тоемским РВК с 31.01.1942 в г. Вологда, ВУС 48. Сержант, командир отделения, телефонист... Показать все
Смерть
16.09.1944
Эстонская ССР, Валгаский уезд, Сарская волость, д. Каяна.
Причина смерти: погиб
Похороны
Неизвестно
Эстония, Валгаский уезд, Тыллисте с/с, п. Тсиргулийна