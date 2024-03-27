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Ситников Анкиндин Алексеевич

Место рождения

д. Виноградово, Корниловский с/с.

Дата рождения

1898

Дата смерти

16.09.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Виноградово, Корниловский с/с.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Анкиндинович

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Ситников Акиндин Алексеевич (1898 - 16.09.1944) д. Виноградово, Корниловский с/с. Чл. ВКП(б). Призван в РККА В.-Тоемским РВК с 31.01.1942 в г. Вологда, ВУС 48. Сержант, командир отделения, телефонист... Показать все
Смерть
16.09.1944
Эстонская ССР, Валгаский уезд, Сарская волость, д. Каяна.
Причина смерти: погиб
Похороны
Неизвестно
Эстония, Валгаский уезд, Тыллисте с/с, п. Тсиргулийна
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