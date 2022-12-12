Ворошилов Климент Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорошилов Климент Ефремович

Ворошилов Климент Ефремович

avatar

Место рождения

с. Верхнее, Бахмутский уезд Екатеринославской губернии

Дата рождения

04.02.1881

Дата смерти

02.12.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Верхнее, Бахмутский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1881
с. Верхнее, Бахмутский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1903
г. Луганск, Луганский уезд Донецкой губернии
Место жительства
С 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1914
г. Луганск, Луганский уезд Донецкой губернии
Место жительства
С 1945 по 1947
Венгрия
Смерть
02.12.1969
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1969
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close