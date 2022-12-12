Ворошилов Климент Ефремович
Место рожденияс. Верхнее, Бахмутский уезд Екатеринославской губернии
Дата рождения04.02.1881
Дата смерти02.12.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Верхнее, Бахмутский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1881
с. Верхнее, Бахмутский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1896
Место жительства
С 1903
г. Луганск, Луганский уезд Донецкой губернии
Место жительства
С 1909
Место жительства
С 1914
г. Луганск, Луганский уезд Донецкой губернии
Место жительства
С 1945 по 1947
Венгрия
Смерть
02.12.1969
Место жительства
По 1969