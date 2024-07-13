Свирид Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСвирид Александр

Свирид Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свирид (Лебедько) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
04.08.2018

Сын: Свирид Мирон Александрович

Мать ребёнка: Свирид (Лебедько) Екатерина Александровна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
14.08.2020

Сын: Свирид Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Свирид (Лебедько) Екатерина Александровна

Минск, Минск

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