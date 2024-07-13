Свирид Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.2018
Сын: Свирид Мирон Александрович
Мать ребёнка: Свирид (Лебедько) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
14.08.2020
Сын: Свирид Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Свирид (Лебедько) Екатерина Александровна