Архипов Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Анатолий Васильевич

Архипов Анатолий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1929

Дата смерти

14.12.1998

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1929

Отец: Архипов Василий Алексеевич

Мать: Архипова Аксинья Кузьминична

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
08.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Зоя Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Зоя Михайловна

Смерть
14.12.1998
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close