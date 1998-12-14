Архипов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1929
Дата смерти14.12.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1929
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
08.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Зоя Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Зоя Михайловна
Смерть
14.12.1998
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область