Цхай Михаил Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Цхай Иннокентий Федорович
Мать: Цхай Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цхай Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цхай Сын4 Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цхай Сын3 Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цхай Сын2 Михайлович
Смерть
Неизвестно