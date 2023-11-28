Цхай Михаил Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цхай Михаил Иннокентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Цхай Иннокентий Федорович

Мать: Цхай Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цхай Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цхай Сын4 Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цхай Сын3 Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цхай Сын2 Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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