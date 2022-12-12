Добрынин Зот Евтифьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1620 и 1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1620 и 1640
Отец: Добрынин Евтифей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1640 и 1660
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1640 и 1660
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1640 и 1660
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно