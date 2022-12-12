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Добрынин Зот Евтифьевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Между 1620 и 1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1611 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1640 и 1660 г.р.
Между 1640 и 1660 г.р.
Между 1640 и 1660 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1620 и 1640

Отец: Добрынин Евтифей

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1640 и 1660

Сын: Добрынин Кузьма Зотович

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1640 и 1660

Сын: Добрынин Иосиф Зотович

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1640 и 1660

Сын: Добрынин Иван Зотович

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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