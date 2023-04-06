Охтова (Каблахова) Карина Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения09.01.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.2003
Отец ребёнка: Охтов Мурат Валерьевич
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.08.2004
Отец ребёнка: Охтов Мурат Валерьевич
Рождение ребёнка
24.11.2006
Отец ребёнка: Охтов Мурат Валерьевич
Рождение ребёнка
07.08.2017
Отец ребёнка: Охтов Мурат Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно