Охтова (Каблахова) Карина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхтова (Каблахова) Карина Геннадьевна

Охтова (Каблахова) Карина Геннадьевна

avatar

Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

09.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
08.01.2003

Сын: Охтов Иналь Муратович

Отец ребёнка: Охтов Мурат Валерьевич

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.08.2004

Сын: Охтов Булат Муратович

Отец ребёнка: Охтов Мурат Валерьевич

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.11.2006

Сын: Охтов Дамир Муратович

Отец ребёнка: Охтов Мурат Валерьевич

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.08.2017

Сын: Охтов Тимур Муратович

Отец ребёнка: Охтов Мурат Валерьевич

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охтов Мурат Валерьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close