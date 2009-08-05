Бурнашев Алексей Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.2009
Сын: Бурнашев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колодезникова Варвара Александровна