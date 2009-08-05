Бурнашев Алексей Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурнашев Алексей Акимович

Бурнашев Алексей Акимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.2009

Сын: Бурнашев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колодезникова Варвара Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close