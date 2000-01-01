Pronina (Makowski) Nina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pronina (Makowski) Nina

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Место рождения

Bratolyubovka, Dolynska, Kirovohrad, Ukraina

Дата рождения

08.07.1912

Дата смерти

После 2000

Пол

Женский

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1912

Отец: Makowski Leontij

Мать: Makowski Efrosinija

Bratolyubovka, Dolynska, Kirovohrad, Ukraina
Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пронин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пронин Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Василий Сергеевич

Смерть
После 2000
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