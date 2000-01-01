Pronina (Makowski) Nina
Место рожденияBratolyubovka, Dolynska, Kirovohrad, Ukraina
Дата рождения08.07.1912
Дата смертиПосле 2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1912
Отец: Makowski Leontij
Мать: Makowski Efrosinija
Bratolyubovka, Dolynska, Kirovohrad, Ukraina
Рождение ребёнка
Около 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пронин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пронин Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 2000