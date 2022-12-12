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Иванов Яков

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Место рождения

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

09.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1877

Отец: Еремеев Иван

Мать: Дмитриева Елена

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Лебедев Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Лебедева Дарья Григорьевна

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.09.1907

Сын: Большаков Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Матфеева Васса

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лебедев Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Лебедева Дарья Григорьевна

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.02.1917

Дочь: Лебедева Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Лебедева Дарья Григорьевна

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Дарья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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