Иванов Яков
Место рождения
Дата рождения09.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1877
Отец: Еремеев Иван
Мать: Дмитриева Елена
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Лебедева Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
18.09.1907
Сын: Большаков Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Матфеева Васса
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лебедев Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Лебедева Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
09.02.1917
Дочь: Лебедева Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Лебедева Дарья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно