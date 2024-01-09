Курносикова Наталья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курносикова Наталья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Павел Карпов

Отец ребёнка: Курносиков Карп Андреев

Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Авдотья Карпова

Отец ребёнка: Курносиков Карп Андреев

Рождение ребёнка
19.07.1867

Дочь: Агафонова Анна Карповна

Отец ребёнка: Курносиков Карп Андреев

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Вознесенского завода Го Шипова временно обязанный крестьянин Карп Андреев и законная его жена Наталия Васильева православные, из коренных жителей. Восприемники: того ж завода временно обязанные крест... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курносиков Карп Андреев

Смерть
Неизвестно
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