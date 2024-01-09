Курносикова Наталья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Павел Карпов
Отец ребёнка: Курносиков Карп Андреев
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Авдотья Карпова
Отец ребёнка: Курносиков Карп Андреев
Рождение ребёнка
19.07.1867
Дочь: Агафонова Анна Карповна
Отец ребёнка: Курносиков Карп Андреев
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Вознесенского завода Го Шипова временно обязанный крестьянин Карп Андреев и законная его жена Наталия Васильева православные, из коренных жителей. Восприемники: того ж завода временно обязанные крест... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно