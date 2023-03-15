Аким (Иоаким) Авраамов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Авраам Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1895
Дочь: Фекла Акимовна
Мать ребёнка: Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
23.10.1899
Сын: Целиков Яков (Иаков) Акимович
Мать ребёнка: Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
24.06.1903
Сын: Целиков Иван (Иоанн) Акимович
Мать ребёнка: Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
16.03.1908
Мать ребёнка: Анастасия Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
Неизвестно