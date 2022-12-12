Сеничкин Никифор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1904
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1904
Отец: Сеничкин Яков Дмитриевич
Мать: Сеничкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Сухова Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Сеничкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сеничкина Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Сеничкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сеничкин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Сеничкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Андриянова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Сеничкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Сеничкин Иван Никифорович
Мать ребёнка: Сеничкина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1942
Участник Великой Отечественной войны. Пропал без вести.