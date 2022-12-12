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Сеничкин Никифор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1904

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1904

Отец: Сеничкин Яков Дмитриевич

Мать: Сеничкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Сухова Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Сеничкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Сеничкина Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Сеничкина Александра Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Сын: Сеничкин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Сеничкина Александра Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Андриянова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Сеничкина Александра Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Сын: Сеничкин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Сеничкина Александра Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеничкина Александра Ивановна

Смерть
?.03.1942
Участник Великой Отечественной войны. Пропал без вести.
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