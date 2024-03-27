Шаюков Ахмет Саярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаюков Ахмет Саярович

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаюков Саяр Махмутович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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