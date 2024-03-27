Шаюков Ахмет Саярович
Место рожденияс.Красный Остров Сеченовский р-н
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаюков Саяр Махмутович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно