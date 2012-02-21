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Шостак Иван Казимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1941

Дата смерти

21.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1941

Отец: Шостак Казимир Михайлович

Мать: Шостак Яня

Рождение ребёнка
10.12.1962

Дочь: Антонюк-Шостак Лилия Ивановна

Мать ребёнка: Шостак-Рыбалко Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
08.05.1966

Дочь: Линус-Шостак Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Шостак-Рыбалко Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1970

Сын: Шостак Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шостак-Рыбалко Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шостак-Рыбалко Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шостак Алла Ивановна

Мать ребёнка: Шостак-Рыбалко Тамара Ивановна

Смерть
21.02.2012
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