Шостак Иван Казимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1941
Дата смерти21.02.2012
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1941
Отец: Шостак Казимир Михайлович
Мать: Шостак Яня
Рождение ребёнка
10.12.1962
Дочь: Антонюк-Шостак Лилия Ивановна
Мать ребёнка: Шостак-Рыбалко Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
08.05.1966
Дочь: Линус-Шостак Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Шостак-Рыбалко Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1970
Мать ребёнка: Шостак-Рыбалко Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шостак Алла Ивановна
Мать ребёнка: Шостак-Рыбалко Тамара Ивановна
Смерть
21.02.2012