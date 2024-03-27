Имаметдинов Хоснетдин
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти?.04.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Имаметдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Халилуллина) Аминя
Военная служба
Неизвестно
Имаметдинов Хусветдин В архив Дата рождения __.__.1898 Место рождения Арзамасская (Горьковская обл., Петряксинский (Кр.-Октябрьский) р-н, с. Чембилей Дата и место призыва 29.12.1943 Петряксинский (Кр.... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Халилуллина) Аминя
Смерть
?.04.1944