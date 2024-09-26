Меда (Бардакова) Любовь Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меда (Бардакова) Любовь Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Бардаков Данил Маркович

Мать: Бардакова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Меда) Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Меда Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меда Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Меда) Фиала Георгиевна

Отец ребёнка: Меда Георгий

Рождение ребёнка
09.05.1923

Сын: Меда Олег Георгиевич

Отец ребёнка: Меда Георгий

Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1932

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