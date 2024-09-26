Меда (Бардакова) Любовь Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Меда) Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Меда Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Меда Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Меда) Фиала Георгиевна
Отец ребёнка: Меда Георгий
Рождение ребёнка
09.05.1923
Сын: Меда Олег Георгиевич
Отец ребёнка: Меда Георгий
Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1932