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(Webb) Jane
(Webb) Jane
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.06.1865
Дата смерти
1890
Пол
Женский
Отец
Webb George
1824 г.р.
Мать
Webb (Maidman) Frances
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1865
Отец:
Webb George
Мать:
Webb Frances
Смерть
1890
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