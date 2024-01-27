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(Webb) Jane

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1865

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1865

Отец: Webb George

Мать: Webb Frances

Смерть
1890
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