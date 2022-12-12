Дувин Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения?.07.1903
Дата смерти24.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1903
Николай и Марьяна были не венчаны, поэтому их детей крестил сначала брат Николая Михаил, а после его смерти племянник Николая Александр, поэтому у Владимира отчество Александрович.
Смерть
24.06.1942
Был расстрелян фашистами как подпольщик, похоронен на месте мемориала Родина Мать в Харькове https://vecherniy.kharkov.ua/news/30111/ По воспоминаниям его внучки Татьяны Селиной Владимир был инжене... Показать все