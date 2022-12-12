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Дувин Владимир Александрович

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

?.07.1903

Дата смерти

24.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1903

Отец: Барильотти Николай Николаевич

Мать: Барильотти Марьяна Евгеньевна

Харьков, Харківська область
Николай и Марьяна были не венчаны, поэтому их детей крестил сначала брат Николая Михаил, а после его смерти племянник Николая Александр, поэтому у Владимира отчество Александрович.
Смерть
24.06.1942
Харьков, Харківська область
Был расстрелян фашистами как подпольщик, похоронен на месте мемориала Родина Мать в Харькове https://vecherniy.kharkov.ua/news/30111/ По воспоминаниям его внучки Татьяны Селиной Владимир был инжене... Показать все
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