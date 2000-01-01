Борисов Гаврила Лупанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Гаврила Лупанович

Борисов Гаврила Лупанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Лупан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Афонасий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close