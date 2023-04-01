Климова Февронья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Февронья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Климов Иван Ильин

Отец ребёнка: Климов Илья Осипов

Рождение ребёнка
1915

Сын: Климов Андрей Ильин

Отец ребёнка: Климов Илья Осипов

Рождение ребёнка
1918

Сын: Климов Василий Ильин

Отец ребёнка: Климов Илья Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Илья Осипов

Смерть
Неизвестно
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