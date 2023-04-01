Климова Февронья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Климов Иван Ильин
Отец ребёнка: Климов Илья Осипов
Рождение ребёнка
1915
Сын: Климов Андрей Ильин
Отец ребёнка: Климов Илья Осипов
Рождение ребёнка
1918
Сын: Климов Василий Ильин
Отец ребёнка: Климов Илья Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Илья Осипов
Смерть
Неизвестно