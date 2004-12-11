Осинкина (Киселёва) Александра Лаврентьевна
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рожденияПосле 1918
Дата смерти17.12.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1918
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
14.02.1939
Дочь: Порываева Галина Егоровна
Отец ребёнка: Осинкин Георгий (Егор) Петрович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
05.09.1940
Отец ребёнка: Осинкин Георгий (Егор) Петрович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
29.12.1945
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
29.09.1949
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
07.03.1951
Отец ребёнка: Осинкин Георгий (Егор) Петрович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
03.06.1953
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
31.01.1956
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.12.1960
Тарасово, Удмуртская Республика Россия