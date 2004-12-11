Осинкина (Киселёва) Александра Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинкина (Киселёва) Александра Лаврентьевна

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

После 1918

Дата смерти

17.12.1960

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

1939 г.р.
1940 г.р.
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1951 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1918

Отец: Киселёв Лаврентий Николаевич

Мать: Киселёва Елена Киприановна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
14.02.1939

Дочь: Порываева Галина Егоровна

Отец ребёнка: Осинкин Георгий (Егор) Петрович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
05.09.1940

Сын: Осинкин Леонид Егорович

Отец ребёнка: Осинкин Георгий (Егор) Петрович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
29.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осинкин Георгий (Егор) Петрович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
29.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осинкин Георгий (Егор) Петрович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
07.03.1951

Сын: Осинкин Виктор Егорович

Отец ребёнка: Осинкин Георгий (Егор) Петрович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
03.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осинкин Георгий (Егор) Петрович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
31.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осинкин Георгий (Егор) Петрович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.12.1960
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
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