Корноухов Яков Прохорович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Корноухов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Корноухова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Вехова (дев.Корноухова) Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Корноухова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Корноухов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Корноухова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Спрыгина (дев.Корноухова) Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Корноухова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Корноухова Екатерина Михайловна
Смерть
После 1858