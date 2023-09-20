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Корноухов Яков Прохорович

Место рождения

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Корноухов Прохор Федорович

Мать: Корноухова (дев.Глазунова) ? Васильевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Корноухов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Корноухова Екатерина Михайловна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Вехова (дев.Корноухова) Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Корноухова Екатерина Михайловна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Корноухов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Корноухова Екатерина Михайловна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Спрыгина (дев.Корноухова) Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Корноухова Екатерина Михайловна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Корноухов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Корноухова Екатерина Михайловна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
После 1858

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