Егорычева (Смирнова) Тамара Паисьевна
Место рожденияд. Рыбная Ковернинского района Горьковской обл.
Дата рождения13.10.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1950
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Бракосочетание
02.?.1972
Рождение ребёнка
14.03.1974
Сын: Егорычев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Егорычев Александр Васильевич
Образование
1976
ГГУ им. Лобачевского
Рождение ребёнка
09.07.1982
Дочь: (Егорычева) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Егорычев Александр Васильевич