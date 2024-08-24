Егорычева (Смирнова) Тамара Паисьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорычева (Смирнова) Тамара Паисьевна

Место рождения

д. Рыбная Ковернинского района Горьковской обл.

Дата рождения

13.10.1950

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1950

Отец: Смирнов Паисий Акимович

Мать: Смирнова (Лукичёва) Серафима Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Бракосочетание
02.?.1972

Муж: Егорычев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
14.03.1974

Сын: Егорычев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Егорычев Александр Васильевич

Образование
1976
ГГУ им. Лобачевского
Рождение ребёнка
09.07.1982

Дочь: (Егорычева) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Егорычев Александр Васильевич

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